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    Откачивают талые воды и очищают русла рек спасатели СКО

    6 Апреля 2020, 12:34

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В районах Северо-Казахстанской области, подверженных паводку, спасатели проводят комплекс мероприятий по защите населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, сводный отряд ведомства, направленный заранее в эти районы, очищает русла малых рек и водопропускных труб, проводит мониторинг подъёма уровня воды, откачку талых вод.

    4 апреля сводный отряд из 8 пожарных-спасателей трех пожарных частей Петропавловска и 2 единиц техники – самосвал и автомобиль повышенной проходимости для перевозки людей - отправили в район Шал акына.

    «Предназначение подразделения — оказание необходимой помощи населению при неблагоприятной обстановке, которая может сложиться при прохождении паводка, проведение комплекса мер, способствующих безаварийному его прохождению», - отметил заместитель начальника департамента ЧС Игорь Жуков.

    В пресс-службе подчеркнули, что на территории области подтоплений жилых домов и населенных пунктов не зарегистрировано. Обстановка находится на постоянном контроле.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность Паводок МВД РК
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