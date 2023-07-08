Откачивать воду после ливня продолжают с улиц и дворов Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Силами и средствами ДЧС Павлодарской области проводятся работы по откачке дождевой воды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщалось, 7 июля из-за обильных дождей и сильного ветра в Павлодаре затопило улицы и дворы многоэтажных жилых домов, отключилось электричество.

Кроме того, в городе обвалилась кровля торгового дома. Произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. По информации местных исполнительных органов общая площадь обрушения составляет 300 кв.м.