Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Откачивать воду после ливня продолжают с улиц и дворов Павлодара

    8 Июля 2023, 08:58

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Силами и средствами ДЧС Павлодарской области проводятся работы по откачке дождевой воды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    Как сообщалось, 7 июля из-за обильных дождей и сильного ветра в Павлодаре затопило улицы и дворы многоэтажных жилых домов, отключилось электричество.

    Кроме того, в городе обвалилась кровля торгового дома. Произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. По информации местных исполнительных органов общая площадь обрушения составляет 300 кв.м.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Происшествия Видео Погода МЧС Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматы, Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Дожди с грозами и град прогнозируют в большинстве городов Казахстана
    Пассажирский автобус перевернулся на трассе из-за ветра в Карагандинской области
    Воду откачали из 138 дворов в Узынагаше
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице