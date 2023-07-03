Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нефть/газ

    Отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ продолжается - КМГ

    3 Июля 2023, 22:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей. Установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-2 продолжает работать, так как обеспечивается электроэнергией за счет внутренней генерации на теплоэлектроцентрали предприятия. Об этом сообщила пресс-служба АО НК «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ».

    «Производство нефтепродуктов на АНПЗ будет возобновлено после стабилизации подачи электроэнергии со стороны внешних сетей и вывода технологических установок на стабильный режим. Сразу после возобновления подачи электроэнергии отгрузка нефтепродуктов будет произведена за счет имеющихся запасов в резервуарах завода (автобензины – 26 000 тонн, дизтопливо – 33 000 тонн, сжиженный нефтяной газ (СНГ) – 1 200 тонн, что соответствует 7 дням отгрузки)», - сообщили в пресс-службе КМГ.

    В нацкомпании также заверили, что краткосрочная остановка Атырауского НПЗ не окажет отрицательного влияния на рыночную ситуацию, поскольку текущие остатки бензина АИ 92 и дизельного топлива в республике составляют объем месячного потребления, АИ 95 – двухнедельного потребления страны.

    «Даже с учетом того, что Павлодарский нефтехимический завод остановлен на плановый ремонт, а Шымкентский НПЗ частично остановлен для работ на установке риформинга, отгрузка нефтепродуктов с предприятий не прекращается. Вместе с тем, сообщаем, что в 18:29 по времени Астаны в связи с аварией на 1-м энергоблоке МАЭК произошла аварийная остановка генерирующих установок на ПГТЭС ТОО «KUS», что привело к полному отключению электроэнергии на ТОО «KPI inc», - добавили в КМГ.

    По данным Минэнерго, в настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

    - автобензин Аи-92 – 351 тысяча тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

    - Аи-95 – 46 тысяч тонн (15 суток);

    - дизтопливо - 520 тысяч тонн (29 суток).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    КазМунайГаз Атырауская область Мангистауская область Нефть Минэнерго РК Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько топлива произвели казахстанские НПЗ в 2023 году
    Извлекаем уроки и признаем критику – «КазМунайГаз» о задержках поставок бензина АИ-95
    Отсутствие бензина АИ-95 на некоторых АЗС страны объяснили в «КазМунайГазе»
    Когда казахстанские НПЗ выйдут на полную мощность, рассказали в «КазМунайГазе»
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 Очередная ярмарка начала работу в столице
    5 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города