Отец избитого мальчика на ВОАД отказался от своих показаний

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На предварительном слушании по делу мальчика, которого отец ударил камнем по голове на Восточной объездной автодороге (ВОАД), подсудимый обратился к СМИ о восстановлении чести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожалуйста, помогите восстановить мою честь. Я не бил своего сына. Они (правоохранительные органы - ред.) воспользовались тем, что я был в шоковом состоянии из-за сына. Из дома обманным путем забрали, сказали «подпиши документы». Какой отец может на своего сына руку поднять? Мой сын говорит, что случилось ДТП. Сына я ещё не видел. Ребенок скучает по мне. Если бы я такое сделал, неужели ребенок бы спрашивал о своем отце? Я в это время был на работе, люди подтвердят», - обратился подсудимый Мурат Аскар-оглы.

Ранее сообщалось, что мужчина обвиняется по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако дело переквалифицировали на «Покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» по статьям 24 ч.3 и 99 ч.2 п.3 УК РК.



Адвокат мужчины Нурлан Устемиров заявил о ходатайстве отправить дело прокурору на доследование.

Напомним, 16 июля на Восточной объездной автомобильной дороге в Алматы был найден 5-летний мальчик с пробитой головой. Первоначальная версия была связана с ДТП. Ребенка нашли недалеко от трассы без сознания. После под подозрение в преступлении попал отец ребенка. Было обнаружено видео, где подсудимый шел по трассе с мальчиком. Мужчина был задержан в начале августа.