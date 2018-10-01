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Отец двойни устроил переполох возле роддома Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Счастливый отец встретил жену... в окне 4 этажа роддома, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео необычной встречи появилось в соцсетях и моментально набрало множество «лайков» и комментариев.
Папаша утроил целое шоу в день выписки. Мужчина на подъемнике с цветами в руках под музыку поднялся до уровня 4 этажа областного родильного дома. Вокруг летали красные шарики, гремела музыка.
Это видео в подавляющем большинстве вызывало одобряющие комментарии пользователей соцсетей. Но есть и те, кто возмутились, что на территорию роддома проехал подъемник. Не приветствуют и громкую музыку, которая может помешать женщинам, у которых проблемы со здоровьем или которые только что перенесли операцию.
Кстати, в Атырау в этом году это не первый случай столь необычной встречи супруги в роддоме. В феврале молодой отец пригнал к роддому бульдозер, в ковше которого находилась певица.
Видео с сайта Ак Жайык
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