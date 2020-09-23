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    Отечественным производителям трудно конкурировать с узбекскими - Азат  Перуашев

    23 Сентября 2020, 15:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активная и экономически понятная фискальная политика Узбекистана наносит ущерб национальным экономическим интересам нашей страны. Об этом в своем депзапросе заявил депутат Мажилиса Азат Перуашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие экспорта является одним из важнейших направлений государственной экономической политики и фактическим отражением реальной конкурентоспособности отечественных производителей. Однако на развитие экспорта влияет не только старание предпринимателей, но и ограничительные меры потенциальных стран-экспортеров в отношении казахстанских товаров. Так, одним из главных торговых партнеров Казахстана по СНГ является наш ближайший сосед - Республика Узбекистан, объемы товарооборота с которой по итогам прошлого года превысили 2,7 млрд долларов. Однако эти показатели могли бы быть горазде выше, а структура экспорта гораздо более сложной и доходной», - сказал Азат Перуашев в своем депутатском запросе, адресованном Премьер-Министру РК.

    Депутат напомнил, что в 1997 году было заключено соглашение о свободной торговле между нашими странами, согласно которому стороны предоставляют друг другу режим свободной торговли, не применяя таможенные пошлины, налоги и сборы. Кроме того, протоколом от 31 мая 2013 года Узбекистан присоединился к Договору о зоне свободной торговли, согласно которому страны-участницы договора Узбекистан принимают обязательства не применять таможенные пошлины в отношении импорта товаров, происходящих с таможенной территории сторон.

    «Тем не менее, сегодня узбекской стороной по 96 товарным позициями из Казахстана установлены акцизные налоги от 5 до 50% от таможенной стоимости. При этом узбекская сторона целенаправленно ограничивает ввоз казахстанской переработанной продукции, поощряя экспорт сырьевых товаров, прежде всего, сельскохозяйственных - пшеницы, масличных, мяса, шкур животных и так далее. В дальнейшем это сырье проходит переработку, оставляя добавленную стоимость, рабочие места и более высокую прибыль в Узбекистане, а часть произведенной из казахстанского сырья-продукции, экспортируется дальше, в том числе на рынок самого Казахстана», - сказал мажилисмен.

    Как отметил А. Перуашев, в Казахстане никаких акцизов и налогов на товары из Узбекистана не установлено.

    «При таких обстоятельствах отечественным производителям очень трудно конкурировать с узбекскими производителями не только на рынке Узбекистана, но и на своем собственном. Активная и экономически понятная фискальная политика Узбекистана наносит ущерб национальным экономическим интересам нашей страны. Де-юре - Казахстан и Узбекистан должны предоставлять друг другу режим свободной торговли, то есть равные условия для экспорта и импорта товаров, де-факто - казахстанские предприниматели теряют значительную часть потенциальной прибыли, будучи вынужденными продавать не готовую продукцию, а не обработанное сырье», - подчеркнул он.

    «При этом, отечественные госорганы занимают пассивную позицию и не пытаются выстраивать с узбекскими партнерами паритетное отношение или хотя бы настаивать на выполнение указанных соглашений. Эта ситуация оказывает негативное влияние и на потере бюджета за счет низкой доходности продажи сырья, и на сохранение сырьевой направленности и низкую технологическую сложность казахстанской экономики. Мы понимаем, что узбекские чиновники заботятся о своем государстве, но мы не понимаем, почему наши госорганы не заботятся о своих национальных интересах или в наших министерствах собрались только теоретики, способные рисовать презентации, но не имеющие смелость и духа, чтобы поднимать и решать с соседями практические вопросы», - заключил Азат Перуашев.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Узбекистан
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