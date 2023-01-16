Отечественных ювелиров освободят от НДС в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил об оказываемых мерах поддержки субъектам бизнеса в ювелирной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения конкурентоспособности ювелирной отрасли предусмотрен ряд финансовых и нефинансовых мер стимулирования. Реализуется Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. В перечень приоритетных секторов экономики Нацпроекта входит ОКЭД 32 «Производство прочих готовых изделий», который предусматривает поддержку ювелирной отрасли», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, наиболее востребованными инструментами финансовой поддержки предпринимателей являются субсидирование, гарантирование и льготное микрокредитование через банки второго уровня, которые предоставляются в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах без отраслевых ограничений.

Так, в рамках инструмента субсидирования ставки вознаграждения по кредитам предпринимателю предоставляются кредиты по ставке 6% годовых. Сумма кредита для одного предпринимателя до 3 млрд тенге, со сроком 5 лет. В случае недостаточности залогового обеспечения по кредиту, предоставляется частичное гарантирование.

Максимальный размер гарантии для начинающих предпринимателей составляет 85%, для действующих – 50%. Сумма гарантии – не более 360 млн. тенге и 1 млрд тенге соответственно. Предоставление микрокредитов по льготной ставке вознаграждения осуществляется в размере 5%. Сумма микрокредитования составляет на инвестиционные цели до 20 млн тенге, на пополнение оборотных средств – до 5 млн тенге.

«Также в рамках программы «Экономика простых вещей» (далее – «ЭПВ») предусмотрено льготное кредитование предпринимателей по ставке 7%, сумма кредита неограничена, срок субсидирования – 5 лет и предоставляется частичная гарантия по кредитам (сумма кредита до 1 млрд. тенге 50%). Программа «ЭПВ» направлена на расширение производства в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, насыщение внутреннего рынка товарами и услугами отечественных производителей. Финансовая поддержка в рамках «ЭПВ» также осуществляется в соответствии с перечнем приоритетных секторов экономики. В данном перечне предусмотрен следующий подкласс ОКЭД 32.12 «Производство ювелирных и аналогичных изделий», - отметил Премьер.

В Налоговый кодекс внесены дополнения в части освобождения от НДС реализации золота и серебра отечественным ювелирам в 2023 году. В случае положительного эффекта срок действия нормы будет продлен. Дополнительно прорабатывается вопрос по введению порядка продажи драгоценных металлов производителям ювелирных изделий на основе прямого договора или через товарно-сырьевую биржу с 15% предоплатой от стоимости и условием отсрочки платежа на 180 дней.





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