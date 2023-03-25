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    Отец задержан по подозрению в убийстве трех детей в Актау

    25 Марта 2023, 10:24

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Отец задержан по подозрению в убийстве своих трех несовершеннолетних детей в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Трупы несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома 27 микрорайона города Актау. По подозрению в их убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.

    Начато досудебное производство по ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мангистауская область МВД РК
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