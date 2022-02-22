Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Водитель автомашины «LADA Largus», отец троих детей, сгоревших в ДТП, скончался в больнице от полученных травм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 19 февраля на автодороге «Южный обход» произошло ДТП. Водитель автомашины марки «LADA Largus», не убедившись в том, что полоса движения на которую он намерен выехать, свободна на достаточном для обгон расстоянии, допустил столкновение с автомашиной «DAF».

После столкновения с фурой автомашина «LADA Largus» съехала в правый кювет по ходу движения, где произошло ее возгорание.

Водителя выбросило от удара из машины, а трое его детей 14, 12 лет и грудной сгорели в салоне. 45-летнего мужчину спасли и госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

«Мужчина поступил в тяжелом состоянии, его сразу поместили в отделение реанимации. Врачи оказали необходимую помощь, однако из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, пациент скончался, не приходя в сознание», - сообщили в больнице скорой медицинской помощи.