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    Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области

    22 Февраля 2022, 00:46

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Водитель автомашины «LADA Largus», отец троих детей, сгоревших в ДТП, скончался в больнице от полученных травм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, 19 февраля на автодороге «Южный обход» произошло ДТП. Водитель автомашины марки «LADA Largus», не убедившись в том, что полоса движения на которую он намерен выехать, свободна на достаточном для обгон расстоянии, допустил столкновение с автомашиной «DAF».

    После столкновения с фурой автомашина «LADA Largus» съехала в правый кювет по ходу движения, где произошло ее возгорание.

    Водителя выбросило от удара из машины, а трое его детей 14, 12 лет и грудной сгорели в салоне. 45-летнего мужчину спасли и госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

    «Мужчина поступил в тяжелом состоянии, его сразу поместили в отделение реанимации. Врачи оказали необходимую помощь, однако из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, пациент скончался, не приходя в сознание», - сообщили в больнице скорой медицинской помощи.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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