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    19:36, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Отец с сыном задержали грабителя, напавшего на них с пистолетом в Атырау

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    АТЫРАУ.КАЗИНФОРМ - Отец с сыном задержали грабителя, напавшего на них с пистолетом в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    23 июня примерно в 19:30 часов 48-летний мужчина с 25-летним сыном находились возле одного из складов рынка «Дина». Отец сидел в машине. В этот момент к машине подошел незнакомец в маске и сел на заднее сиденье авто. Неизвестный вытащил пневматический пистолет и, угрожая расправой, потребовал у мужчины денег. Увидев происходящее, молодой человек пришел на помощь отцу. Вместе они смогли отобрать у грабителя оружие и удерживать его до прибытия полицейских.

    Момент неудавшегося грабежа попал в объектив камеры видеонаблюдения.

    34-летний подозреваемый в настоящее время находится под стражей. По факту попытки ограбления проводится расследование по части 2 статьи 191 УК РК «Грабеж».


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС для mail.ru Происшествия
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