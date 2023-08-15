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    Отец президента Южной Кореи умер в возрасте 92 лет

    15 Августа 2023, 15:39

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Юн Ги Чжун, отец президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, скончался во вторник в возрасте 92 лет в Сеуле, сообщили в канцелярии президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Юн Ги Чжун был почетным профессором Университет Ёнсе и посвятил свою жизнь преподаванию прикладной статистики с 1973 по 1997 год.

    Сообщается, что профессор был госпитализирован в больницу Сеульского национального университета. Президент провел со своим отцом последние минуты его жизни.

    По словам официальных лиц, похороны пройдут в семейном кругу в Сеуле.

    Ожидается, что Юн Сок Ёл примет участие в трехстороннем саммите лидеров США, Японии и Южной Кореи в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде недалеко от Вашингтона в пятницу, как и было запланировано.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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