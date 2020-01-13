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Отец посадил шестилетнего сына за руль Gelandewagen в Алматы

13 Января 2020 11:43
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Отец посадил шестилетнего сына за руль Gelandewagen в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинца привлекли к ответственности за передачу руля Gelandewagen своему шестилетнему сыну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом полицейским стало известно из социальных сетей. Сначала несколько видео, где ребенок управляет автомобилем, обнародовал его отец. Затем видео вождения малолетнего сына были опубликованы в популярных аккаунтах.

«Даже если учесть, что мальчик управлял машиной на учебном полигоне, нельзя исключать большой риск и, прежде всего, для самого ребенка. Отец должен был это понимать. Впрочем, с этим нарушением гр. Ш. согласился и пообещал впредь не допускать своего малолетнего сына к рулю», - констатировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления транспортным средством» КРКоАП.

«Пользуюсь случаем, в очередной раз призываем участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, что является ключевым гарантией безопасности на дорогах», - добавил Нурлан Алмасбеков.



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Ключевые слова: Алматы, Транспорт, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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