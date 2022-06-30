Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Отец покончил с собой после гибели ребенка от перегрева в машине

    30 Июня 2022, 15:00

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Мужчина из штата Вирджиния совершил самоубийство после того, как обнаружил сына мертвым в своей раскаленной машине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

    По данным полиции, когда пришло сообщение об отсутствии малыша в детском саду, отец понял, что случайно оставил 18-месячного ребенка в машине. Младенец находился в горячем автотранспорте по меньшей мере три часа, что привело к его смерти.

    Обеспокоенные близкие родственники позвонили в полицию и сообщили, что находящийся один дома глава семьи намерен осуществить суицид в лесу за своим домом.

    Прибывшие по вызову полицейские обнаружили машину на подъездной дорожке с открытой дверью с пустым детским креслом. В доме нашли безжизненное тело ребенка. При проверке прилегающего леса найден труп мужчины с огнестрельным ранением.

    По данным национальной некоммерческой организации KidsAndCars.org., это уже восьмой ребенок, погибший в этом году от высокой температуры в машине на территории США. С 1990 года от перегрева в автомобилях погибло более 1000 детей.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай