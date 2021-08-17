Отец, мать и двое сыновей скончались в результате ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 16 августа примерно в 19.15 часов на автодороге «Самара-Шымкент» вблизи п. Калабай Иргизского района (90 км от районного центра) произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

Полицейскими установлено, что 39-летний водитель автомашины Nissan X-Trail, житель Шалкарского района, двигаясь по автодороге «Самара-Шымкент» со стороны города Актобе в направлении п.Иргиз на 1080 км. вблизи п.Калабай, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовой автомашиной «Volvo FH460», под управлением гражданина Республики Кыргызстан, который двигался в встречном направлений.

В результате ДТП водитель автомашины Nissan X-Trail, его 40-летняя супруга и 11-летний сын от полученных травм скончался на месте ДТП, 5-летний сын и 10-летняя дочь были госпитализированы в ЦРБ Иргизского района, где 5-летний сын скончался.

Начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По словам начальника ДП Актюбинской области Атыгая Арыстанова, по статистике, одно из лидирующих мест среди причин ДТП занимает выезд на полосу встречного движения.

Как показывает анализ происшествий, выезду на полосу встречного движения предшествует ряд других нарушений: управление в состоянии опьянения, превышение скоростного режима и, соответственно, потеря управления.

«Напоминаем всем водителям – прежде чем начать обгон, обязательно убедитесь в том, что полоса движения, на которую вы собираетесь выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и в процессе обгона вы не создадите помех другим участникам дорожного движения. Призываю всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности на проезжей части», - сказал Атыгай Арыстанов.