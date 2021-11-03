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    18:12, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Отец избил детей за баловство в Павлодаре: ведется расследование

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Отец избил детей за баловство в Павлодаре. Полиция начала расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В полицию обратилась 36-летняя жительница города Павлодара и сообщила, что 28 октября муж избил их детей: 6-летнего сына и 7-летнюю дочь. При этом, мужчина выбил два зуба сыну.

    «Прибывшие на вызов сотрудники полиции установили, что супруга в этот момент находилась на работе. Дети, оставшиеся дома с отцом, баловались, выбегали на балкон и на замечания отца не реагировали. Чтобы усмирить детей, он пустил в ход кулаки», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Мать детей отметила, что по приезду домой, глава семейства уже ушел на работу и женщина незамедлительно обратилась за медицинской помощью. По данному факту в отношении жителя Павлодара возбуждено досудебное расследование по статье 140 части 2 УК Республики Казахстан.

    Назначены экспертизы. На момент расследования отец находится вне семьи.

    Стражи порядка отмечают, что в большинстве случаев жертвы насилия не обращаются за помощью. Причиной умалчивания фактов насилия является юридическая безграмотность и жалость по отношению к обидчику.

    «В настоящее время в Павлодарской области за правонарушения в сфере быта к административной ответственности привлечены 3476 человек, из них: 2486 - за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, 754 - за умышленное причинение легкого вреда здоровью, 236 - за нанесение побоев. Также, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводятся досудебные расследования по двум фактам», – сообщили в полиции.


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