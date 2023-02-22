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    Отец и трое несовершеннолетних детей погибли в ДТП в Актюбинской области

    22 Февраля 2023, 12:55

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель автомашины Mitsubishi Montero Sport на 938 км автодороги Самара - Шымкент выехала на встречку и допустила столкновение с грузовиком Volvo, который двигался во встречном направлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    ДТП произошло 21 февраля. 29-летняя водитель Mitsubishi госпитализирована в ЦРБ Айтекебийского района.

    Пассажиры, 31-летний глава семейства и трое несовершеннолетних детей, 2017, 2015 и 2020 г.р., от полученных травм скончались на месте ДТП.

    Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область ДТП МВД РК
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