Отец и трое детей насмерть отравились газом в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В дачном обществе «Жомарт» Ащибулакского сельского округа Илийского района Алматинской области природным газом насмерть отравились четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, сообщение об отравлении природным газом четырех человек поступило 6 октября в 17:50. На место происшествия незамедлительно была направлена оперативная группа, исследовательская испытательная пожарная лаборатория департамента по ЧС, а также следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь.

«По приезде установлено, что мужчина 1970 года рождения и его трое сыновей, один 2009 года рождения и двое 2014 года рождения, получили отравление пропаном. 25-литровый баллон был подключен к самодельной газовой отопительной печи, смонтированной кустарным путем погибшим», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

Как выяснилось, семья переехала из Тараза два месяца назад, является владельцами жилья. Мать и супруга погибших, гражданка 1973 года рождения работает поваром в одной из школ Илийского района.

«6 октября в 5 утра супруг отвез ее на работу и отправился домой к сыновьям. Вернувшаяся домой после работы женщина ориентировочно в 16:00 обнаружила тела сыновей и супруга без признаков жизни. Предварительной причиной послужило отравление газопропановой смесью», - отметили в ведомстве.

Фото: rgazeta.by