Отдыхающих в Таиланде казахстанцев предупредили о приближении шторма

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ ­ - Посольство Казахстана в Королевстве Таиланд призвало казахстанцев соблюдать меры безопасности в связи со штормом в Южно-Китайском море и предупредило о проливных дождях. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые соотечественники, будьте осторожны, соблюдайте все меры безопасности. Сформировавшийся в Южно-Китайском море тропический шторм «Пабук» находится юго-западнее островов Спратли, движется в Сиамский залив и достигнет побережья Таиланда 5 января.

Проливные дожди ожидаются 3 и 4 января в провинциях Сураттхани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Краби, Транг и Сатун, 4 и 5 января - в провинциях Пхетбури, Прачуапкхирикхан, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкх ла, Паттани, Яла, Наратхиват, Ранонг, Пхангнга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун», ­ - говорится в сообщении.