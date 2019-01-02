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Отдыхающих в Таиланде казахстанцев предупредили о приближении шторма

2 Января 2019 20:18 327
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Отдыхающих в Таиланде казахстанцев предупредили о приближении шторма

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ ­ - Посольство Казахстана в Королевстве Таиланд призвало казахстанцев соблюдать меры безопасности в связи со штормом  в Южно-Китайском море и предупредило о проливных дождях. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уважаемые соотечественники, будьте осторожны, соблюдайте все меры безопасности. Сформировавшийся в Южно-Китайском море тропический шторм «Пабук» находится юго-западнее островов Спратли, движется в Сиамский залив и достигнет побережья Таиланда 5 января.

Проливные дожди ожидаются 3 и 4 января в провинциях Сураттхани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Краби, Транг и Сатун, 4 и 5 января - в провинциях Пхетбури, Прачуапкхирикхан, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкх ла, Паттани, Яла, Наратхиват, Ранонг, Пхангнга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун», ­ - говорится в сообщении.

 

 

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Ключевые слова: Туризм, Погода, МИД РК,
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Автор:

Гульмира Байзакова

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