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Отдыхающих в Таиланде казахстанцев предупредили о приближении шторма
БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Королевстве Таиланд призвало казахстанцев соблюдать меры безопасности в связи со штормом в Южно-Китайском море и предупредило о проливных дождях. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Уважаемые соотечественники, будьте осторожны, соблюдайте все меры безопасности. Сформировавшийся в Южно-Китайском море тропический шторм «Пабук» находится юго-западнее островов Спратли, движется в Сиамский залив и достигнет побережья Таиланда 5 января.
Проливные дожди ожидаются 3 и 4 января в провинциях Сураттхани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Краби, Транг и Сатун, 4 и 5 января - в провинциях Пхетбури, Прачуапкхирикхан, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкх ла, Паттани, Яла, Наратхиват, Ранонг, Пхангнга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун», - говорится в сообщении.
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