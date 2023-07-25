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    Отдыхающих в горах Алматы оштрафовали на более 5 млн тенге

    25 Июля 2023, 22:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала пожароопасного периода к административной ответственности привлекли 100 человек за нарушение правил пожарной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Данияр Жусупов на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил, что в Алматы из-за жары сохраняется пожароопасная ситуация. Личный состав ДЧС находится в режиме повышенной готовности.

    «В целях профилактики пожаров в горно-лесной местности сотрудниками территориальных подразделений осуществляется ежедневный мониторинг. На сегодняшний день осуществлено более 90 рейдов, вручено свыше 7 тысяч памяток, пресечено более 170 фактов розжига костров, к административной ответственности привлечено 100 физических лиц на общую сумму более 5 млн тенге», - отметил Данияр Жусупов.

    Спикер уточнил, что большинство этих нарушений выявлены с помощью дронов. В патрулировании используется три дрона.

    В горно-лесной местности с 26 июня выставлен механический дозор в ущелье Улкен Алматы. В местах наиболее подверженных возгоранию сухой растительности с 11 июля выставлены механизированные дозоры на пяти участках: улица Иштван Коныра, микрорайон Кенсай-2, парк Кок-Тобе, Индустриальная зона, вдоль БАКа.

    В ДЧС напомнили, что частой причиной пожаров в горно-лесной местности является человеческий фактор. Территории природных парков (Иле-Алатауский национальный парк, природный парк Медеу, Роща Баума) наиболее подвержены природному пожару.

    Учитывая, что данные территории являются излюбленными местами горожан и туристов, спасатели призывают следовать простым правилам пожарной безопасности:

    - не оставлять в местах отдыха, вывозить за собой мусор, который может стать причиной возгораний;

    - не бросать горящие спички, окурки, не выжигать сухую траву;

    - не разводить костры, не пользоваться мангалами и другими приспособлениями для приготовления пищи в не отведенных для этих целей местах.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность Общество
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