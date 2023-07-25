Отдыхающих в горах Алматы оштрафовали на более 5 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала пожароопасного периода к административной ответственности привлекли 100 человек за нарушение правил пожарной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Данияр Жусупов на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил, что в Алматы из-за жары сохраняется пожароопасная ситуация. Личный состав ДЧС находится в режиме повышенной готовности.

«В целях профилактики пожаров в горно-лесной местности сотрудниками территориальных подразделений осуществляется ежедневный мониторинг. На сегодняшний день осуществлено более 90 рейдов, вручено свыше 7 тысяч памяток, пресечено более 170 фактов розжига костров, к административной ответственности привлечено 100 физических лиц на общую сумму более 5 млн тенге», - отметил Данияр Жусупов.

Спикер уточнил, что большинство этих нарушений выявлены с помощью дронов. В патрулировании используется три дрона.

В горно-лесной местности с 26 июня выставлен механический дозор в ущелье Улкен Алматы. В местах наиболее подверженных возгоранию сухой растительности с 11 июля выставлены механизированные дозоры на пяти участках: улица Иштван Коныра, микрорайон Кенсай-2, парк Кок-Тобе, Индустриальная зона, вдоль БАКа.

В ДЧС напомнили, что частой причиной пожаров в горно-лесной местности является человеческий фактор. Территории природных парков (Иле-Алатауский национальный парк, природный парк Медеу, Роща Баума) наиболее подвержены природному пожару.

Учитывая, что данные территории являются излюбленными местами горожан и туристов, спасатели призывают следовать простым правилам пожарной безопасности:

- не оставлять в местах отдыха, вывозить за собой мусор, который может стать причиной возгораний;

- не бросать горящие спички, окурки, не выжигать сухую траву;

- не разводить костры, не пользоваться мангалами и другими приспособлениями для приготовления пищи в не отведенных для этих целей местах.