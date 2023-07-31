Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Отдыхающему на Алаколе оторвало ногу водным мотоциклом

    31 Июля 2023, 13:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На озере Алаколь произошел несчастный случай, в результате которого отдыхающему оторвало ногу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. В комментариях указывается, что человека сбил водный мотоцикл.

    «Разбирательством по указанному факту занимаются сотрудники Алакольской районной полиции. Досудебное расследование проводится по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта», – сообщили в ДП области Жетысу.

    По данным ведомства, уголовное дело взято на особый контроль руководством районной полиции.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Происшествия Видео Алаколь Жетысуская область полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 человек эвакуировали из многоэтажки во время пожара в Алматы
    Казахские тазы успешно выступают на выставке собак в Швейцарии
    Взрывных устройств в двух казино Конаева не обнаружено
    Сильный ветер и дожди наблюдались почти по всей территории СКО
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области