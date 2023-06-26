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    Отдыхать на курортах Казахстана стало дороже

    26 Июня 2023, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суточная стоимость проживания в гостиницах, турбазах, домах отдыха и прочих местах размещения в курортных зонах выросла почти на треть за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исследование Ranking.kz.

    В среднем аренда койко-места в январе–марте стоила 14,4 тыс тенге, тогда как годом ранее — 11,3 тыс тенге.

    «Эксперты Бюро нацстатистики АСПиР РК публикуют информацию по стоимости аренды койко-места по шести категориям объектов: отели с распределением по звездности (без 1*), гостиницы вообще без звезд и прочие места размещения. Судя по числу сданных номеров, наиболее популярны среди казахстанцев как раз последние две категории. «Незвездные» гостиницы и прочие места размещения занимают долю в 64,5%. Подчеркнем, что речь здесь идет именно о количестве сданных номеров, а не о численности посетителей», - говорится в исследовании.

    К категории прочих специалисты БНС относят различные турбазы, дома отдыха, домики-шале, бунгало и т. д. Средняя стоимость койко-места в первом квартале этого года в них равнялась 9,9 тыс тенге, что на 28,7% больше, чем год назад. Таким образом, недельный отпуск в этих туробъектах обойдется одному посетителю в 69,3 тыс тенге.

    В «звездных» отелях повышение цен в этом году было еще более существенным. Например, в пятизвездочных гостиницах услуги проживания выросли на 40,3% за год: за сутки гость должен был заплатить в среднем 55,8 тыс тенге. Таким образом, недельное пребывание в лучших гостиницах обходилось одному человеку в среднем в 390,8 тыс тенге.

    Общий объем оказанных услуг в местах размещения в курортных зонах Казахстана за 2022 год составил 101,7 млрд тенге, что на 75,3% выше, чем годом ранее. В первом квартале этого года динамика сохранилась: за январь–март гостиницы, отели и санатории оказали услуг на 23,2 млрд тенге против 13,2 в первом квартале прошлого года.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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