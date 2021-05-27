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    Отдых туристов на Алаколе будет организован в рамках проекта Ashyq

    27 Мая 2021, 15:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал о том, как будет организован отдых туристов на Алаколе в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если вы знаете, в прошлом году мы тоже на себя приняли такое смелое решение, ответственность: не требовать ПЦР. Я специально интересовался и узнавал. Я все время горжусь и говорю: казахи говорят «қасиетті су» (святая вода). Вот этот воздух, вода. Ни один человек, который там отдыхал, не заболел. Я могу документально подтвердить», - отметил аким Алматинской области в ходе брифинга в СЦК.

    В этом году отдых на Алаколе будет организован в рамках проекта Ashyq.

    «Прекрасная программа Ashyq. По нему будем работать. Зачем ПЦР требовать? Приложение будет установлено в домах отдыха, в аэропорту, везде. Там сама атмосфера даже. Когда я вышел на работу, у меня у самого было 32% поражения легких. Я, по вопросам дороги, когда Премьер-министр совещание назначил, заранее приехал, полдня подышал этим воздухом, у меня легкие раскрылись. Мне было так хорошо. Поэтому все езжайте на Алаколь», - обратился к казахстанцам Амандык Баталов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Алматинская область Туризм Здравоохранение Общество
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