Отдохнувшие за рубежом казахстанцы, не проверившись, подвергают опасности других пассажиров - Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин выразил сожаление, что у алматинцев есть деньги на отдых за границей в период пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть. Но, возвращаясь, практически 90% наших сограждан заблаговременно проходят тестирование, по приезду спокойно выходят по зеленому коридору и идут домой… Но определенная часть старается сэкономить. Государство их бесплатно забирает, предоставляет транспорт, гостиницу, проводит бесплатно тестирование, кормит. Есть жалобы, но мы не можем предоставлять пятизвездочные гостиницы. Они должны понимать, что, не проверившись, они подвергли опасности пассажиров, наших же сограждан, жителей нашего города», - заявил Жандарбек Бекшин.

Он добавил, что государство создает все условия.

Ранее Жандарбек Бекшин заявил, что с начала пандемии более 13 тысяч человек прибыли без ПЦР-теста в Алматы из-за рубежа. У 85 из них выявлены положительные результаты ПЦР-теста.

«Всем были бесплатно предоставлены гостиницы, питания, тестирование. При этом у 85 граждан выявились с положительными тестами, больше всего из Турции - 30 человек, из Египта и ОАЭ - по 23 человека. Все они были госпитализированы», - заметил он.

Главный санврач добавил, что один ПЦР-тест сейчас стоит 8025 тенге, 6000 тенге - проживание. Питание, медобслуживание, проезд - это еще 4500.

«Наверное, не каждая страна может позволить себе такие льготы, заботу о гражданах», - отметил он.