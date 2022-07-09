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    Отделения скорой помощи закрываются во Франции из-за нехватки персонала

    9 Июля 2022, 04:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пандемия усугубила ситуацию в системе здравоохранения Франции, а истощение, вызванное двухгодичным пребыванием на передовой, заставило многих медиков уволиться. Отток медперсонала продолжается и по сей день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    Fréjus St. Raphaël - главная больница в регионе Вар на юге Франции. В ней не хватает пяти постоянных врачей и этот дефицит здесь считают терпимым (в 30 км отсюда в городе Драгиньян местная больница не принимает пациентов ночью с прошлого октября. Здесь не хватает 20 врачей и сестер).

    «У нас нет ни адекватной структуры, ни условий, ни инструментов, ни достаточного количества персонала. Все сложно», - говорит медбрат отделения неотложной помощи Максим Бартолини, который трудится в больнице Fréjus St. Raphaël на Лазурном берегу.

    Из-за нехватки персонала пациенты отделения скорой помощи ждут своей очереди часами, а порой и днями. Заведующий отделением констатирует, что иногда люди проводят в «неотложке» по две ночи.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Франция Европа Мировые новости
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