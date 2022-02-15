Отделение по наблюдению младенцев открылось в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее открылось первое отделение последующего наблюдения (катамнез) для младенцев, передает МИА «Казнформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе УЗ ВКО сообщили, что отделение последующего наблюдения в постнеонатальном периоде детей от 0 до 3-х лет открыто на базе Перинатального центра города. В год здесь будут получать высококвалифицированную медпомощь порядка 600 детей. Стационар рассчитан на 50 коек.

«В отделении катамнеза смогут проходить реабилитацию дети, которые родились массой до 2000 граммов, с бронхо — легочной дисплазией, после лечебной гипотермии, после оперативного вмешательства, перенесшие асфиксию в родах, с родовым травматизмом, с ВПР. Врачи отделения будут не только помогать недоношенным детям, но и обучать родителей уходу и реабилитации для дальнейшей помощи своим детям», — рассказала руководитель неонатальной и педиатрической службы Перинатального центра Гулжазира Дюскенова.

По ее мнению, данная категория малышей после выписки из стационара приходят на участок под наблюдение врачей общей практики, которые не всегда знают, как правильно себя вести с ними, как выхаживать, кормить.

«В этом отделении мамы будут получать дополнительную поддержку, они будут приходить сюда на реабилитацию. Отделение внутри перинатального центра обеспечивает преемственность и непрерывность наблюдения за состоянием здоровья ребенка, что способствует снижению инвалидизации и является залогом успешной реабилитации в дальнейшем», — также отметила Гулжазира Дюскенова.

По статистическим данным только в 2021 году в Семее на свет появилось 604 недоношенных детей.

«Как известно, мы ранее анонсировали о планируемом запуске двух центров в городе Семей. Данные проекты развернулись в Перинатальном центре Семея, это — реабилитационный центр раннего вмешательства для детей от 0 до 3-х лет и Центр реабилитации от 3-х до 18 лет. Всю необходимую реабилитационную помощь в этих центрах будут получать в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», — добавил директор ФСМС ВКО Галымжан Абилов.