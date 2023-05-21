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    Отделение госпитальной фармации открылось в больнице Астаны

    21 Мая 2023, 22:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В многопрофильной городской больнице №2 г.Астана впервые открыто новое отделение госпитальной фармации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    «Главная цель – цифровизация системы поставок препаратов пациентам, ведение персонифицированного учета лекарственных средств. Здесь количество выдаваемых лекарств отслеживается автоматически. В этом и уникальность отделения: экономия в расходе на медицинские препараты. Кроме этого минимизируются риски некорректных назначений и лечения. По предварительным подсчетам проект позволит сэкономить до 400 млн тенге бюджета в год», - отметил руководитель столичного Управления общественного здравоохранения Тимур Муратов.


    Проект отделения госпитальной фармации практикуется во всем мире и является одним из международных требований. Сейчас по городу работают 9 стационаров, в дальнейшем планируется внедрить эту систему во всех многопрофильных больницах.

    «Основная задача проекта – своевременное и качественное приготовление и расфасовка лекарственных средств по назначением врачей, также их доставка в клинические и пара-клинические отделения медицинской организации. Клиническим фармакологом назначение каждому пациенту дается по параметрам, как возраст, вес, противопоказания, суточная доза и прочее. При реализации этого проекта немаловажную роль сыграла готовность информационной системы Акгюн, которая функционирует в нашей клинике», - сказал главный врач ГМБ №2 Нурбол Турсынбаев.


    Руководитель больницы представил проект нового корпуса, который в будущем объединит два отдельно стоящих здания клиники и станет хабом - приемного покоя. Именно здесь планируется открытие нового травматологического пункта для детей.

    В целях развития пациентоориентированной модели в больнице - Служба поддержки пациентов находится в шаговой доступности, внедрена электронная очередь, отработан алгоритм плановой госпитализации пациентов. В скором будущем, все желающие смогут видеть количество свободных койко-мест в онлайн режиме, который будет доступен также на сайте клиники.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Здравоохранение
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