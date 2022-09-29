Отдельный статучет дел против предпринимателей предлагает вести нацпалата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров озвучил статистику касательно признания сделок недействительными и принуждения предпринимателей платить налоги за своих контрагентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Таких сделок очень много. Сейчас в судах находится порядка 7 тыс. таких исков», - сказал Ербол Устемиров в кулуарах Генпрокуратуры, перед началом встречи бизнеса с органами прокуратуры.

Спикер ранее сообщал о том, что одной из актуальных проблем является признание сделок недействительными.

«Проблема заключается в том, что к примеру, вы закупали товар либо услуги у определенного предпринимателя – через полтора года к вам приходит налоговик и говорит: ваш контрагент не заплатил налоги, заплатите вы», - сказал представитель Нацпалаты.

По его словам, для решения основных проблем в сфере взаимоотношений государства и предпринимателей разработан комплексный план.

«По всем проблемам, которые я озвучил – в сфере земельных отношений, архитектуры, строительства, в налоговой сфере, в целом по системному решению проблем предпринимателей мы вместе с органами прокуратуры разработали комплексный план мероприятий, где указаны конкретные виды работ, исполнители, сроки», - отметил спикер.

«Достоверной статистики касательно возбуждаемых против предпринимателей уголовных и административных дел нет. Эту проблему мы тоже подняли, и надеемся, что она в ближайшее время решится путем того, что в статистическом учете будет введена обязательная графа, которая будет показывать, связано ли дело с предпринимательской деятельность, или нет. И мы считаем, что уже в ближайшее время будем получать достоверную информацию», - добавил Е. Устемиров.