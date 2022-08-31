Отдельный пост медсестры установили в больнице для спрыгнувшего с поезда мальчика

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О состоянии оставшегося в живых одного из двух братьев, отправившихся к отцу в соседнее село на грузовом поезде, сообщили в Центральной районной больнице Таласского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние стабильное, средней тяжести, - пояснил главный врач Таласской ЦРБ Мараткали Отыншиев. - Никаких изменений, которые могут вызвать ухудшение состояния, нет. Провели онлайн-консультацию с областными врачами. Компьютерная томография не показала ни переломов, ни кровоизлияний. Находится ребенок сейчас в палате вместе со своей мамой».

По словам спикера, специально для девятилетнего пациента установлен отдельный пост медицинской сестры для круглосуточного наблюдения.

«Прогноз, можно сказать, позитивный. Держится ребенок. Главное, что обнадеживает – ухудшения состояния нет», - заявил главный врач Таласской ЦРБ.

Как сообщалось ранее, 29 августа по сообщению пастуха, заметившего двоих детей на вагонах движущегося грузового состава на перегоне Тамды – Талас, полицейские обнаружили одного мальчика у села Биликоль, а его брата близ станции Жума. Детей экстренно госпитализировали в ЦРБ Таласского района.

Старшему из братьев К. девять лет, второй ребенок Р. семи лет. Они живут в городе Каратау с матерью, которая в разводе с их отцом. В тот день находились у бабушки в селе Тамды, и к вечеру, оставшись без присмотра, поехали к отцу в соседнее село. На станции Тамды взобрались на последний вагон грузового поезда, а когда состав набрал скорость, испугались и спрыгнули близ станции Жума.

В больнице, несмотря на экстренную первичную реанимационную неотложную медицинскую помощь, скончался семилетний Р., поступивший в очень тяжелом состоянии, с тяжелыми травмами головы.

По данному факту в департаменте полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по части 1 ст. 344 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта».