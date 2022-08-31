Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Отдельный пост медсестры установили в больнице для спрыгнувшего с поезда мальчика

    31 Августа 2022, 22:22

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О состоянии оставшегося в живых одного из двух братьев, отправившихся к отцу в соседнее село на грузовом поезде, сообщили в Центральной районной больнице Таласского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Состояние стабильное, средней тяжести, - пояснил главный врач Таласской ЦРБ Мараткали Отыншиев. - Никаких изменений, которые могут вызвать ухудшение состояния, нет. Провели онлайн-консультацию с областными врачами. Компьютерная томография не показала ни переломов, ни кровоизлияний. Находится ребенок сейчас в палате вместе со своей мамой».

    По словам спикера, специально для девятилетнего пациента установлен отдельный пост медицинской сестры для круглосуточного наблюдения.

    «Прогноз, можно сказать, позитивный. Держится ребенок. Главное, что обнадеживает – ухудшения состояния нет», - заявил главный врач Таласской ЦРБ.

    Как сообщалось ранее, 29 августа по сообщению пастуха, заметившего двоих детей на вагонах движущегося грузового состава на перегоне Тамды – Талас, полицейские обнаружили одного мальчика у села Биликоль, а его брата близ станции Жума. Детей экстренно госпитализировали в ЦРБ Таласского района.

    Старшему из братьев К. девять лет, второй ребенок Р. семи лет. Они живут в городе Каратау с матерью, которая в разводе с их отцом. В тот день находились у бабушки в селе Тамды, и к вечеру, оставшись без присмотра, поехали к отцу в соседнее село. На станции Тамды взобрались на последний вагон грузового поезда, а когда состав набрал скорость, испугались и спрыгнули близ станции Жума.

    В больнице, несмотря на экстренную первичную реанимационную неотложную медицинскую помощь, скончался семилетний Р., поступивший в очень тяжелом состоянии, с тяжелыми травмами головы.

    По данному факту в департаменте полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по части 1 ст. 344 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Здравоохранение МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    МВД проводит проверку касательно утечки данных в ходе захвата заложников в Kaspi банке
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной