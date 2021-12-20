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    Отдельный орган для отслеживания таможенных операций появится в Казахстане

    20 Декабря 2021, 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане появится главное диспетчерское управление для отслеживания таможенных операций. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день функционирует Ситуационный центр, где осуществляется полный мониторинг процессов на государственной границе, контролируются таможенные досмотры на основе Системы управления рисками. За период работы Центра выявлено более 5 тысяч нарушений и дополнительно взыскано 11 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев во время правительственного часа в Мажилисе.

    Он напомнил, что с учетом приоритетности таможенной стоимости при проведении контроля и необходимости снижения контактов был создан Центр электронного декларирования.

    «Его деятельность направлена на обеспечение единой цены по всей республике и, соответственно, равных условий для участников внешне – экономической деятельности. В дальнейшем Ситуационный центр и Центр электронного декларирования будут объединены в Главное диспетчерское управление. В нем будет осуществляться автоматизированный мониторинг за таможенными операциями с применением искусственного интеллекта, способного автоматически анализировать рентген-снимки инспекционно-досмотровых комплексов», - отметил министр.

    «Необходимо отметить, что на сегодня многие таможенные посты морально и физически устарели и не соответствуют современным стандартам. В этой связи начата модернизация и техническое дооснащение 9 автомобильных и 1 железнодорожного пункта пропуска и создание Главного диспетчерского управления Комитета государственных доходов», - заключил Е. Жамаубаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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