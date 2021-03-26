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    Отдельные виды экспертиз по уголовным делам планируют передавать частникам в Казахстане

    26 Марта 2021, 13:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане пилотируется проект по производству судебных экспертиз. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министерство юстиции совместно с Министерством внутренних дел, как с самым крупным заказчиком услуг судебных экспертиз, (в 2020 году – 87% из общего количества судебных экспертов) при согласовании Генеральной прокуратуры запустил пилотный проект по производству отдельных видов судебных экспертиз, а именно предоставление возможности руководителям филиалов Центра судебных экспертиз передавать производство экспертизы частному эксперту на договорной основе.

    Как пояснил Марат Бекетаев, основная цель проекта – сокращение сроков производства экспертиз, снижение нагрузки на государственных экспертов, развитие института частной судебной экспертизы.

    «В рамках совместного приказа с ГП, МВД в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Костанайской и Павлодарской областях запущен пилотный проект по передаче отдельных видов экспертиз по уголовным делам в конкурентную среду. Пилот показал положительный результат», - сказал Марат Бекетаев.

    Совместно с Верховным судом осуществлен пилотный проект в Институтах судебной экспертизы Нур-Султана и Алматы по назначению судами первичной судебно-строительной, товароведческой и экономической экспертиз по гражданским делам частным судебным экспертам.

    По данным ведомства, на сегодня значительная доля экспертиз назначается государственным судебным экспертам. Привлечение частных экспертов позволит продемонстрировать участникам процесса судопроизводства профессиональную состоятельность института частных экспертов, что в перспективе положительно отразится в дальнейшем на развитии частной среды. В этой связи Министерство юстиции призывает частных судебных экспертов к активному участию в данном проекте.

    Автор:

    Серик Сабеков

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