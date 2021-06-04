Отдельные виды экспертиз по уголовным делам передали в конкурентную среду: Минюст оценил результат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев заявил о положительном результате пилотных проектов по передаче отдельных видов экспертиз по уголовным делам в конкурентную среду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи с населением он отметил, что в рамках совместного приказа с Генеральной прокуратурой МВД запустило в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Костанайской и Павлодарской областях пилотный проект по передаче отдельных видов экспертиз по уголовным делам в конкурентную среду.

«Так, проведено 3490 экспертиз. «Пилот» показал положительный результат. В частности, сократились сроки производства экспертиз и снижена нагрузка на государственных экспертов», - пояснил Марат Бекетаев.

Министр добавил, что работа в данном направлении будет продолжена путем увеличения количества видов экспертиз и регионов республики.

В целях модернизации инфраструктуры органов судебных экспертиз в городе Нур-Султане ведется строительство типового здания Института судебных экспертиз.

Медицинским работникам органов судебной экспертизы повышена доплата за вредные условия труда от 30 до 45%.

В целях улучшения социальных условий внедрена система факторно-балльной шкалы оплаты труда.