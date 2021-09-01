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    Отдельное совещание по развитию спорта пройдет в связи с итогами Олимпиады

    1 Сентября 2021, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с итогами токийской олимпиады назрела необходимость рассмотреть положение дел в спорте на отдельном совещании. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вновь заявляю: нужно создавать все условия для занятия массовым спортом, детским спортом. Акимам областей следует обеспечит поэтапное строительство спортивной инфраструктуры. В целом, в связи с итогами токийской олимпиады назрела необходимость рассмотреть положение дел в спорте на отдельном совещании», - обратился Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев ранее поручил до 2025 года построить тысячу школ.

    Напомним, сегодня Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Спорт Олимпиада Послание Президента-2021
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