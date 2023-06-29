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    Отдайте эти деньги людям с инвалидностью - депутат о выделении средств на реабилитацию

    29 Июня 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Атырауского областного маслихата Гульназ Космырзиева подняла вопрос о неэффективном освоении расходов на реабилитацию лиц с инвалидностью в санатории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наверное, все присутствующие здесь граждане с инвалидностью согласятся. Предлагаем монетизировать средства, выделяемые на обслуживание санаториев. Люди с инвалидностью, особенно прикованные к коляске, не могут попасть в санатории. В этом году государство выделяет более 200 тысяч тенге людям с инвалидностью. Но мы в санаторий не ездим. Просьба, отдайте эти деньги самим людям с инвалидностью. Хорошо, что мы тратим эти деньги на наше благо. Потому что поставщики услуг не обслуживают должным образом», - сказала Гульназ Космырзиева на панельной сессии Республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

    Отвечая на этот вопрос, заместитель Премьер-Министра - министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова отметила, что вопрос будет решаться постепенно.

    «По этому вопросу мы начнем финансирование с 1 июля на душу населения. Постепенно доберемся до монетизации. С 1 июля стартует пилотный проект», - сказала Тамара Дуйсенова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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