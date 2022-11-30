Отдать ребенка в школу в пять лет - пересмотреть приказ Минпросвещения просит депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева предложила обеспечить пребывание детей пятилетнего возраста в дошкольных организациях образования в течение всего учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из задач является охват детей от двух до шести лет дошкольным воспитанием и образованием. Над этим работают государственные органы и частный сектор, выделяются необходимые средства. На уровне законов депутаты нашей фракции постоянно вносят предложения по улучшению законодательства в этой сфере. Однако подзаконная нормативно-правовая база дошкольной системы постоянно вызывает вопросы и у родителей, и у организаций образования», - сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос, адресованный министру просвещения РК.

По словам депутата, очередной вопрос возник к «Типовым правилам деятельности дошкольных организаций», утвержденных приказом Министерства 30 августа этого года. Касаются эти правила сроков выпуска детей из дошкольных организаций.

«В новых правилах в первый класс школы должны идти дети, которым в текущем году, то есть, до 31 декабря, исполняется шесть лет. Таких детей исключают из государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание в садах и прекращают финансирование из бюджета с даты исполнения им полных шести лет. И это происходит в период прохождения ими процесса обучения и подготовки к школе. Единственный выход избежать отчисления в середине года – это отдать ребенка в школу в пять лет. При этом дети, которым шесть лет исполняется в этом же учебном году, но в период с 1 января по 31 декабря следующего года могут и должны оставаться в дошкольной организации до 1 августа независимо от того, что им уже исполнилось полных шесть лет», - сказала депутат.

«В связи с этим, возникает вопрос не только к самому подходу прерывания учебного и воспитательного цикла. Но и к тому, для чего мы так торопимся с выпуском ребенка из дошкольной организации с полноценным питанием, полным днем пребывания и учебно-воспитательным процессом? Готовы ли наши переполненные и трехсменные школы принять пятилетних малышей? И целесообразно ли это при миллионном дефиците ученических мест? И наконец, готовы ли родители обеспечить сопровождение пятилетнего ребенка при неполном дне его пребывания в школе?», - заявила она.

В связи с вышеизложенным Е. Смышляева считает необходимым:

- обеспечить пребывание детей пятилетнего возраста в дошкольных организациях образования в течение всего учебного года, исходя из фактического возраста на момент его начала;

- привести в соответствие все типовые правила и стандарты, регулирующие возрастную периодизацию, вопросы комплектования классов и границы учебного времени;

- исключить из подзаконных нормативно-правовых актов все нормы с двойным толкованием и свободной интерпретацией.



