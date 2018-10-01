Отдаленные регионы Акмолинской области посетила делегация АДГСПК

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Посетить отдаленные от Кокшетау регионы, определить «больные места», выслушать проблемы местных жителей и решить наиболее волнующие их вопросы. Такие задачи поставила перед собой делегация Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, прибывшая в Акмолинскую область. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента АДГСПК по Акмолинской области.

В Акмолинскую область прибыли директор департамента по связям с общественностью Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин, член республиканской специальной мониторинговой группы Рахимбеков Толеутай, а также заместитель директора департамента контроля в сфере государственной службы агентства Мадина Наурызбек.

В городе Степногорске представители агентства ознакомились с работой центральной городской поликлиники, отдела занятости и социальных программ, а также центра занятости.

В ходе совещания Арман Бердалин подробно остановился на вопросах новой системы оплаты труда госслужащих, трансформации процессов в госорганах, усиления социального обеспечения госслужащих, повышения качества госуслуг, уделил внимание вопросам превенции и борьбы с коррупцией. Он отметил, что Агентством прорабатывается вопрос по усилению социального обеспечения служащих для повышения привлекательности государственного аппарата как работодателя.

Кроме того, представители агентства отметили значимость антикоррупционного сопровождения инвесторов, в рамках которого удалось охватить 151 инвестпроект на сумму свыше 5 трлн тенге. Из них 6 проектов - в Акмолинской области.

Об усилении контроля за соблюдением этических норм государственными служащими, повышении уровня корпоративной культуры и профилактики этических нарушений рассказала заместитель директора департамента контроля в сфере государственной службы агентства Мадина Наурызбек.

«По сути, элементарное нарушение государственными служащими этических норм подрывает авторитет государственного аппарата в целом. Поэтому все без исключения государственные служащие должны чувствовать большую ответственность и не допускать нарушения требований, установленных этическим кодексом. Ведь госслужащий - это тот человек, для которого государственные интересы превыше всего», - отметила М. Наурызбек.







«В настоящее время работе по противодействию коррупции в степногорском регионе уделяется большое внимание, членами специальной мониторинговой группы рассматриваются вопросы о текущем ремонте внутриквартальных дорог, доступности учреждений образования для маломобильных групп населения, а также они принимают участие в работе по зачислению абитуриентов в учебные заведения и распределению мест в общежитиях», - рассказал о ходе реализации антикоррупционной стратегии аким города Степногорска Еркебулан Баяхметов.

Во второй половине дня представители агентства посетили район Биржан сал.

«За истекший период текущего года по качеству оказываемых госуслуг поступило 619 обращений. В 93% случаях восстановлены права услугополучателей. Продолжаются масштабная автоматизация государственных услуг и интеграция баз данных госорганов. Обновленный реестр содержит 741 госуслугу, из которых в электронной форме оказываются 62,3%», - рассказал Р. Толеутай.

Отмечено, что агентством проводится анализ наиболее востребованных и коррупциогенных услуг на предмет их оптимизации и автоматизации. К примеру, в сфере здравоохранения выдача справок из наркологической, психоневрологической и противотуберкулезной организации осуществляется бесплатно через веб-портал «электронного правительства».

По информации ведомства, в ближайшее время будут посещены также Есильский и Жаксынский районы.