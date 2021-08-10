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    Отдаленные микрорайоны Алматы подключат к интернету

    10 Августа 2021, 16:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Турксибского района Алматы Бакытжан Акжаров на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что в скором времени окрестности микрорайонов Нуршашкан, Альмерек, Кайрат и Маяк подключат к скоростному интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким района отметил, что местными исполнительными органами проводится большая работа по обеспечению жителей района качественным интернетом.

    «Совместно с компанией NLS Kazakhstan ведется подключение к высокоскоростному интернету жителей мкр. Нуршашкан. Уже подключено 176 абонентов, на очереди 36», - сообщил аким района.

    До конца 2021 года этот же интернет-провайдер планирует проведение высокоскоростного интернета в мкр. Альмерек и Маяк. На данный момент прорабатываются маршруты строительства прокладки оптических магистралей.

    Вместе с тем компания «Казахтелеком» в сентябре планирует провести интернет в мкр. Кайрат, который будет охватывать улицы: Коктау, Тараз, Акжамал, Аркар, Жаяу Муса, Сулушаш, Коримдик 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 с возможностью подключения более 300 абонентов.

    К слову, в мкр. Кайрат из 1200 домов ранее к интернету АО «Казахтелеком» были подключены порядка 300 абонентов, а также более 15 абонентов к сетям NLS Kazakhstan.

    Б. Акжаров добавил, что в прошлом году в связи с переходом на онлайн-обучение акиматом была проделана большая работа совместно с операторами связи по установке базовых станций. Всего по району было дополнительно установлено шесть базовых станций в мкр. Кайрат, Нуршашкан, Альмерек.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Интернет Акимат Связь, ТВ, IT Общество
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