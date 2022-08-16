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Отчет об итогах деятельности холдинга «Байтерек» за первое полугодие заслушал Президент РК
16 Августа 2022 18:47

Отчет об итогах деятельности холдинга «Байтерек» за первое полугодие заслушал Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Каната Шарлапаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности холдинга за первое полугодие текущего года, в том числе о проводимой работе по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечения населения жильем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Согласно представленным Президенту данным, объем финансирования крупного бизнеса составил 143 млрд тенге, МСБ – 510 млрд тенге, АПК – 241,3 млрд тенге. При поддержке холдинга частными застройщиками введено жилья площадью 759 тыс. кв. метров, через выкуп облигаций местных исполнительных органов построено и введено жилья площадью 56 тыс. кв. метров. При этом 39 тыс. семей, в том числе 7,2 тыс. очередников, приобрели жилье за счет льготной ипотеки.

В рамках исполнения поручений Главы государства холдингом начат прием заявок на участие в программе льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средств АО «Жасыл-Даму», внедрен механизм субсидирования арендной платы частного жилищного фонда.

Кроме того, по информации Каната Шарлапаева, в 2022 году за счет инструментов поддержки холдинга будет обеспечен ввод 2 млн кв. метров жилья, или 29,6 тысяч квартир. В целом, эти меры позволят улучшить жилищные условия для 250 тыс. человек.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал председателю холдинга ряд поручений, направленных на улучшение условий для развития бизнеса и совершенствование социальной жилищной политики.


Фото: akorda.kz


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