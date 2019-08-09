Отца с дочерью обманула на 2 млн тенге мошенница в Семее

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Семее мошенница обещала помочь поступить на учебу в Медицинскуюакадемию и обманом присвоила 2 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» соссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

6 августа вАуезовский отдел полиции города обратился 54-летний житель Абайского района отом, что в начале июля месяца этого года малознакомая женщина, войдя в доверие,путем обмана, пообещав помочь его дочери поступить на бесплатное обучение вМедакадемию, завладела деньгами в сумме 2 миллиона тенге.

«В ходеоперативно-розыскных мероприятий, полицией установлена личность мошенницы. Еюоказалась 38-летняя жительница города», - рассказали в ДП ВКО.

Данный фактзарегистрирован по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса РК (мошенничество). Внастоящее время проводится досудебное расследование.