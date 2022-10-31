Отца пятерых детей осудили в Астане за фейк о бомбе в самолете

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 31 октября суд №2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении отца пятерых несовершеннолетних детей за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а также публично оскорбившего представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

21 августа 2022 года, находясь на борту воздушного судна, вылетающего в Анталью, в состоянии алкогольного опьянения нарушил общественный порядок, в связи с чем был снят с рейса экипажем судна по акту деструктивного пассажира и передан сотрудникам полиции. Нарушитель, желая остановить самолет, заявил сотрудникам полиции и работникам:«Бомба, в самолете бомба».

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных служб города Астаны каких-либо взрывных устройств в указанном воздушном судне не обнаружили, тем самым подтверждена ложность сообщения об акте терроризма.

Кроме того, нарушитель, не реагируя на законные требования прибывших по вызову сотрудников полиции, публично оскорбил их, выражаясь нецензурною бранью.

Как отмечалось в приговоре суда, с мягчающим уголовную ответственность и наказание судом признано наличие у осужденного наличие 5 несовершеннолетних детей, добровольное возмещение ущерба, чистосердечное раскаяние. Отягчающим уголовную ответственность и наказание признано совершение уголовных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 273 УК, и уголовного проступка, предусмотренного статьей 378 частью 2 УК.

Приговором суда по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно осужден к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Приговор не вступил в законную силу.



