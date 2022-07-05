Отца и дочь спасли на озере Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Девочку-подростка и ее отца спасли на озере Большая Сарыоба в Аршалынском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

14-летнюю девочку и ее отца на надувных кругах унесло от берега из-за порывистого ветра и больших волн.

Инцидент произошел на стихийном пляже недалеко от базы отдыха «Сарыоба», где две семьи отдыхали у озера. Несовершеннолетние дети решили искупаться. Однако из-за ветра, сила которого достигала 15-20 метров секунду, 14-летнюю девочку на надувном кругу начало уносить от берега. Заметив это, отец девочки также взял надувной круг и попытался спасти дочь, но поднявшиеся волны унесли мужчину в другую сторону.

Пять общественных спасателей базы отдыха «Сарыоба» на моторной лодке приступили к спасательным работам, однако лодка заглохла по пути следования. После безуспешных попыток спасти девочку очевидцы позвонили на канал «112». На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда г. Нур-Султан. Первым столичные спасатели нашли и оказали помощь мужчине, а затем, через 13 минут, удалось обнаружить девочку, которую унесло волнами на расстояние около 3 километров от берега. На данный момент состояние мужчины и девочки стабильное, в медицинской помощи они не нуждаются.

Кадр из видео/ДЧС Акмолинской области