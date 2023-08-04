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    Отбывающий срок мошенник обманул жительницу Уральска

    4 Августа 2023, 19:36

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 29 июня неизвестный, написав в WhatsApp 54-летней гражданке А., сообщил, что якобы ее дочь пишет с другого номера и имеет просрочку лимитных карт. Так ему удалось завладеть данными банковской карты потерпевшей, откуда он похитил 477 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Киберполицейскими ЗКО совместно с сотрудниками ДУИС по ЗКО в совершении мошеннических действий изобличен 26-летний гражданин М., который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы за мошенничество. У него обнаружен телефон и две sim-карты.

    Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК.В ДУИС также сообщили, что сейчас проводится активная работа по выявлению и пресечению каналов проникновения запрещенок.Кроме того, ведется работа по изъятию мобильников внутри учреждений, а также раскрытию преступлений, совершаемых спецконтингентом с помощью сотовой связи.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Западно-Казахстанская область Криминал Мошенничество полиция
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