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    Отборочный матч на ЧМ-2022 Казахстан-Франция пройдет без зрителей

    27 Марта 2021, 10:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация футбола выпустила официальное заявление относительно допуска болельщиков на матч отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными Казахстана и Франции, который пройдет 28 марта в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Дорогие друзья! Мы вынуждены сообщить, что отборочный матч ЧМ-2022 Казахстан — Франция, к сожалению, пройдет без зрителей.

    Мы надеялись, что нам все-таки разрешат допустить болельщиков на игру. Прекрасно понимаем, что встреча против чемпионов мира — большой футбольный праздник для Казахстана.

    Казахстанская федерация футбола до последнего вела переговоры с Главным санитарным врачом города Нур-Султан по возвращению болельщиков на арену. Мы были готовы к запуску продажи билетов и хотели порадовать вас отличной новостью.

    Просим с пониманием отнестись к данным вынужденным мерам, призванным не допустить распространение COVID-19», — говорится в сообщении КФФ.

    Напомним, в воскресенье, 28 марта, в Нур-Султане состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Казахстана примет команду Франции. Матч Казахстан — Франция на «Астана Арене» начнется в 18:50 по времени Нур-Султана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Франция
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