Отбор призывников в Вооруженные силы РК завершен в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Департамент по делам обороны Жамбылской области завершил отбор юношей в воинские части Министерства обороны РК передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После укомплектования призывниками Пограничных войск КНБ и частей Вооруженных сил началось формирование команд в подразделения Национальной гвардии МВД, - рассказала представитель пресс-службы Таразского гарнизона медиа-центра МО РК, майор Дина Мухаринова. - На сегодняшний день из полутора тысяч юношей, подлежащих призыву в эту призывную кампанию из Жамбылской области, в воинские части проводили больше половины».

В ведомстве отмечают, что Жамбылская область входит в пятерку регионов Казахстана, численность населения в которых превышает миллион человек. Поэтому перед департаментом по делам обороны Жамбылской области вышестоящим командованием ставится задача отобрать в ряды Вооруженных сил и других воинских формирований большее количество призывников, чем в других областях страны. В период каждой призывной кампании порядка полутора тысяч юношей от Жамбылской области пополняют ряды военнослужащих срочной службы различных силовых структур.

В весеннюю призывную кампанию этого года департамент по делам обороны Жамбылской области вошел в тройку лидеров среди органов военного управления по качеству отбора призывников и выполнению требуемого объема работы.

«15 призывников от области были отправлены сверх наряда, - пояснили в ведомстве. - Такое бывает, когда в отобранных от других областей командах в последний момент по различным причинам из строя выбывают призывники, и тогда на помощь приходят другие департаменты по делам обороны, предоставляя своих призывников. Нынешней осенью от Жамбылской области сверх наряда были направлены пятеро призывников».

В департаменте по делам обороны Жамбылской области подчеркнули, что алгоритм отбора юношей в армию отработан и выверен временем. Прежде всего, юноши призывного возраста проходят медкомиссию в поликлиниках по месту проживания, затем в районных управлениях по делам обороны. Потом прибывают в областной сборный пункт, где подвергаются тщательному осмотру медиков областной призывной комиссии.

«При наборе призывников в ряды Вооруженных сил мы обращаем внимание на здоровье, телосложение, физические данные, – подчеркнул председатель медицинской комиссии при департаменте по делам обороны Жамбылской области Азат Баубеков. – Но в областной сборный пункт прибывают, как правило, уже отобранные, здоровые и годные к службе ребята».

Параллельно с медиками призывной комиссии свой отбор производят представители воинских частей. Для них имеет значение не только физическое состояние призывников, но и их моральный настрой, уровень психологической устойчивости и готовность служить.

«Наша задача, как военных психологов – изучить психологический портрет призывников для того, чтобы отобрать морально устойчивых и по-настоящему подготовленных к службе ребят», – пояснила офицер-психолог воинской части десантно-штурмовых войск ВС РК старший лейтенант Динара Иманова.

Пройдя этапы отбора в районах, в области, призывники уже настолько настраиваются на свою дальнейшую перспективу служить, что даже не допускают мысли об отсрочке или отводе их кандидатур.

«Наши призывники даже находят массу символических для себя моментов, - рассказала майор Дина Мухаринова. - Так, призывник Даулет Мамбетбай видит добрый знак в том, что из Сарыозека он едет служить в Сарыозек. И никакой ошибки в этом нет. Так совпало, что его родной поселок в Мойынкумском районе Жамбылской области имеет то же название, что и поселок городского типа Сарыозек в Алматинской области. Там, в одной из воинских частей десантно-штурмовых войск, Даулету и предстоит служить двенадцать месяцев».

«Я считаю, что всем мужчинам необходимо служить в армии, потому что это долг мужчины – защищать свою Родину, отца, маму, братьев и сестёр», - подчеркнул Даулет Мамбетбай. С ним согласен призывник Тимур Раякин, с которым они познакомились на областном сборном пункте, и с которым они попали в одну команду.

«Вот так позитивно и патриотично настроены нынешние призывники. Они готовы служить, не намерены уклоняться и считают, что службу в армии должен пройти каждый мужчина, потому что защита Отечества – это долг каждого», - резюмировала майор Дина Мухаринова.