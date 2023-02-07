Отбасы банку требуется дополнительное финансирование – глава МИИР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года в стране построено 15,4 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инвестиции в жилищное строительство выросли на 16,8% в сравнении с предыдущим годом и составили 2,9 трлн тенге. За счет государственных инвестиций построено 17,3 тысячи квартир и выдано 10,5 тысяч льготных займов», - сказал Марат Карабаев.

Глава МИИР отметил, что общереспубликанский плановый показатель ввода жилья исполнен на 101,8% (план на 2022 г. - 15,1 млн кв. м).

Плановое значение перевыполнили акиматы городов Астаны (+18,5%) и Алматы (+14,7%).

При этом, согласно озвученным данным, плановые объемы ввода жилья не исполнили 8 регионов, из них наиболее низкое исполнение по Улытауской (52,8%), Северо-Казахстанской (74,8%) и Атырауской (86,8%) областям.

«В этом году планируется обеспечить ввод 15,3 млн кв. метров жилья. Плановые показатели доведены до всех регионов», - добавил Марат Карабаев.

По данным ведомства, за счет государственной поддержки в этом году планируется строительство 12,1 тысячи квартир кредитного жилья за счет предоставления Казахстанской жилищной компанией акиматам облигационных займов в размере 158,5 млрд тенге;

выдача 2 тысяч льготных займов, на которые в бюджете предусмотрено 20 млрд тенге;

предоставление субсидий в размере 43 млрд тенге на аренду жилья 69,2 тысячи очередникам.

«Вместе с тем, на реализацию очередникам 8,8 тысячи квартир кредитного жилья, построенного и введенного акиматами в эксплуатацию в период 2021-2022 годы, Отбасы банку требуется дополнительное финансирование для предоставления льготных займов в размере 103,5 млрд тенге», - сообщил Марат Карабаев.



