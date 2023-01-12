Отбасы банк возобновил прием заявок на выплату компенсации по депозитам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У клиентов Отбасы банка (дочерняя организация холдинга «Байтерек») есть дополнительные дни, чтобы подать заявление на выплату компенсации по депозитам. Постановлением Правительства РК срок продлен до 10 февраля 2023 года.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Подать заявления вкладчики Отбасы банка по-прежнему могут в режиме онлайн в личном кабинете на портале «Баспана маркет». Эта функция доступна с 10:00 часов 12 января 2023 года.

Подать заявку на компенсацию можно будет и в мобильном приложении Otbasy bank. Опция возобновится там в ближайшие дни, после обновления приложения.

Еще один канал приема заявок в Отбасы банке - консультанты. С их помощью можно будет подать заявку на выплату компенсации по вкладам недееспособных лиц, несовершеннолетних вкладчиков, в том числе воспитанников детских домов. Для этого нужно посетить ближайший консультационный центр или вызвать консультанта к себе домой. Найти данные консультантов банка в своем городе можно на сайте.

За три месяца Отбасы банк принял 860 166 заявлений на выплату компенсации от своих клиентов. Из них более 130 900 - по детским депозитам. Общая сумма поданных заявлений составляет 116,1 млрд тенге.

В Отбасы банке напоминают, что максимальная сумма, на которую будет начисляться компенсация в размере 10%, составляет 20 млн тенге. Эта совокупная сумма по всем депозитам, открытым в одном банке. Компенсацию на свои сбережения получат вкладчики Отбасы банка, которые имелись у них на депозитах на дату 23 февраля 2022 года и сохранены до 23 февраля 2023 года.

Если с депозита были частично сняты деньги путем деления, то компенсация будет начислена на минимальный остаток по сохраненному вкладу. Причем пополнения депозита после 23 февраля 2022 года в расчет приниматься не будут.

Если у вкладчика депозит предоставлен в обеспечение по промежуточным и предварительным займам, в том числе по обязательствам третьих лиц по выданным им жилищным займам, то он также получит полагающуюся компенсацию (в случае сохранения депозита по состоянию на 23 февраля 2023 года).

Депозиты, которые были уступлены близким родственникам (безвозмездно), а также объединенные депозиты тоже будут поощрены компенсацией.

Компенсация не будет выплачена если:

депозит был закрыт.

заем, в котором депозит выступал в качестве залога, полностью погашен с расторжением депозита.

произошел переход на жилищный заем/оформлен жилищный заем по вкладу в период с 24 февраля 2022 по 23 февраля 2023 года (включительно), включая автоматический переход;

депозит был продан или куплен с помощью онлайн-уступки (возмездная уступка).

Компенсация вкладчикам будет зачислена на их депозиты после 23 февраля 2023 года в течение 2 рабочих дней с момента поступления денег в Отбасы банк. Специально открывать отдельные счета для компенсации не нужно.

Если у клиента банка несколько депозитов с общей суммой накоплений более 20 млн тенге, то компенсация будет зачислена на вклады пропорционально, но не более суммы установленной компенсации.



