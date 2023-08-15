Отбасы банк сообщил о новых условиях Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 15 августа введена новая система реализации социального жилья для граждан, входящих в очередь на его получение через местные исполнительные органы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным банка, эти изменения внедряются в соответствии с Концепцией развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на период с 2023 по 2029 год. Кредиты будут предоставляться по ставке 2% и 5% годовых (ГЭСВ от 2% и от 5,2% соответственно) при наличии первоначального взноса в размере от 10%. Срок кредитования составит до 20 лет.

Также в банке отметили, что на доступные займы по ставке 2% годовых (ГЭСВ от 2%) смогут претендовать следующие категории граждан, стоящих в очереди на жилье в местных исполнительных органах:

1. Лица с инвалидностью первой и второй групп;

2. Семьи, имеющие или воспитывающие детей с ограниченными возможностями;

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

4. Многодетные семьи, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени.

На данный момент в очереди на получение жилья в рамках этих четырех категорий находится 227 тысяч казахстанцев. Из этой общей численности 51 тысяча человек - инвалиды 1 и 2 группы.

«У Отбасы банка уже есть опыт кредитования данной категории граждан. На сегодня в рамках ранее действующих программ уже прокредитовано 564 человека и половина из них привлекла созаемщиков. Ведь для выдачи займов в любом банке необходимо наличие трудовых доходов и подтверждение платежеспособности. Пособие по инвалидности считается как дополнительный доход. Если у инвалида нет дохода или его не хватает, то он может привлекать созаемщиков. Ранее для этой цели могли выступить только близкие родственники – супруг или супруга и совершеннолетние дети», - сообщили в пресс-службе банка.

Для поддержки инвалидов 1 и 2 группы и помощи им в решении вопросов жилья список созаемщиков был расширен. Теперь к числу потенциальных созаемщиков могут присоединиться родители заемщика, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные) дети, а также полнородные и неполнородные братья, сестры, дедушки и бабушки, а также внуки.

Сделка по покупке квартиры будет проводиться напрямую с участником государственной программы. Если инвалид 1 или 2 группы не обладает правоспособностью, он, к сожалению, не сможет участвовать в этой государственной программе.

«Еще одно нововведение – при получении кредита в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы не будет ограничений по доходу для всех категорий. Ранее по госпрограммам было такое требование, что доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1 (для получения займа по ставке 2%) и 3,7 (для получения займа по ставке 5%) величины прожиточного минимума или 125 757 и 150 098 тенге соответственно. Если, например, эта сумма хоть на 100 тенге превышала бы установленную норму, то эта семья не смогла бы претендовать на доступный заем, а значит не решит свой жилищный вопрос», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, концепция не будет устанавливать ограничения для участников программы по максимальной сумме займа. Ранее, в зависимости от региона, эта сумма варьировалась от 10 до 18 млн тенге. В новой системе сумма кредита будет определяться исходя из стоимости квартиры и ее площади, что позволит более точно учитывать ценовые характеристики жилья.

Социальное жилье будет соответствовать третьему и четвертому классу комфортности, а максимальная площадь квартиры не будет превышать 80 квадратных метров.

Прием заявок на участие в госпрограмме будет осуществляться в рамках реализуемых объектов на портале недвижимости otbasybank.kz . Это значит, что теперь не будет общего приема заявок по всему Казахстану. Потенциальные участники госпрограмм теперь будут сразу подавать заявку на конкретную квартиру в конкретном объекте того или иного региона.

Ключевыми критериями для отбора участников концепции станет дата постановки в очередь на жилье и категория постановки. То есть приоритет в отборе потенциальных участников среди заявителей будет в первую очередь отдан инвалидам 1 и 2 группы и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Недвижимость должна приобретаться в том регионе, где заемщик стоит в очереди на жилье.

В рамках концепции можно будет приобрести только социальное кредитное жилье, построенное по линии местных исполнительных органов. Его наличие можно будет увидеть на портале otbasybank.kz .

Ранее сообщалось, что с 21 августа уступка депозита в Отбасы банке станет доступна только родственникам.