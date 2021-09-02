«Отбасы банк» снизит первоначальный взнос для очередников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Отбасы банк» снизит первоначальный взнос для очередников. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках ипотечных программ АО «Отбасы банк» будет снижен первоначальный взнос для очередников до 10% от стоимости жилья. Ставка по льготному кредитованию составит 2% и 5% годовых в зависимости от дохода семьи», - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития в ходе заседания Правительства.

Бейбут Атамкулов добавил, что в правила использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий будут внесены изменения, позволяющие перечислять часть накоплений сверх порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующего приобретения жилья.

«В целях поддержки застройщиков будет внедрен механизм проектного финансирования с активным использованием потенциала ГЧП и долевого строительства», - сказал министр.

Напомним , в рамках Послания Главы государства отмечалось предоставление возможности перечисления части пенсионных отчислений, выше порога достаточности, на счет в «Отбасы Банк» для приобретения жилья.



