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    Отбасы банк получил 3 млрд тенге от государства на финансирование арендного жилья

    5 Июля 2022, 10:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев озвучил механизм финансирования арендного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В республиканском бюджете предусмотрен необходимый объем финансирования в размере 40 млрд тенге и на сегодня Отбасы банку согласно плану финансирования перечислено 3 млрд тенге», - сообщил Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    По его словам, маслихатами регионов из необходимых 10 млрд тенге утверждены расходы местных бюджетов на 3,7 млрд тенге.

    «При этом, по Западно-Казахстанской области по сей день не рассмотрено финансирование из местного бюджета для жилищных выплат согласно доведенного лимита», - отметил министр.

    Он подчеркнул, что принцип адресной помощи основан на солидарной ответственности граждан:

    - 50 % будет покрываться за счет государственных субсидий;

    - оставшиеся 50 % получатель оплачивает самостоятельно.

    Покрытие 50 % размера арендного платежа производится в пропорции 80 % из республиканского и 20 % из местных бюджетов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жилье Общество МИИР РК Отбасы банк
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