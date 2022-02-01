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    «Отбасы банк» готовит льготную ипотеку для жителей моногородов – Айдар Арифханов

    1 Февраля 2022, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дочерняя организация холдинга «Байтерек» АО «Отбасы банк» разрабатывает программу льготной ипотеки для жителей моногородов с низким потенциалом развития. Об этом на заседании Правительства РК сообщил председатель правления холдинга Айдар Арифханов, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, условия этой ипотеки следующие: первоначальный взнос - 10%, ставка вознаграждения до 5%, срок кредитования - до 20 лет.

    «В настоящее время нами согласовываются основные параметры программы с государственными органами. На эти цели по предварительным расчетам потребуется выделение из республиканского бюджета 11 млрд тенге ежегодно в 2022-2025 годах. Запуск продукта планируется в первом квартале 2022 года», - пояснил Айдар Арифханов.

    Глава холдинга «Байтерек» также проинформировал, что в прошлом году по направлению строительства кредитного жилья через механизм выкупа облигаций, акиматам предоставлено фондирование на общую сумму 163,7 млрд тенге или 100% от утвержденного плана.

    По направлению системы жилищных строительных сбережений в 2021 году населению выдано 82,2 тысячи льготных займов на общую сумму 1,235 трлн тенге. В системе «Отбасы банка» числится 2,2 млн договоров на 1,5 трлн тенге.

    По направлению долевого жилищного строительства прогарантированы 70 проектов на общую сумму 372 млрд тенге и площадью 2 млн квадратных метров жилья.

    Также по направлению субсидирования кредитов частных застройщиков при плане 20 млрд тенге, одобрены проекты на общую сумму 27,8 млрд тенге (это 275 тысяч квадратных метров жилья).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Банки Жилье Бюджет НУХ "Байтерек"
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