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    От выборов зависит судьба будущих поколений - 100-летняя жительница Алматинской области

    10 Января 2021, 17:20

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Во все времена от выборов зависело многое - в первую очередь, судьба будущих поколений. Такое мнение выразила 100-летняя долгожительница из Алматинской области Нагиман Сартымбеккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 1959 году Нагиман апа и ее семья приехали на историческую родину из Китая и обосновались в селе Мукры Кировского района. До 1975 года Нагиман апа и ее супруг работали скотниками в колхозе имени Карла Маркса Мукринского сельсовета, а потом - в агрофирме «40 лет Октября» Панфиловского района.

    «Во все времена от выборов зависело многое - в первую очередь судьба будущих поколений. Поэтому считаю долгом каждого принять в них участие», - поделилась долгожительница.

    К слову, сегодня у Нагиман апа 36 внуков, 70 правнуков и 8 праправнуков.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Выборы Общество Выборы-2021
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